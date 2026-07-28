NORMI Offers Webinars and Onsite Training Courses for Indoor Environmental Professionals

July 28, 2026Cleanfax Staff
NORMI

The National Organization of Remediators and Mold Inspectors (NORMI™) announced its upcoming schedule of live interactive webinars and onsite training courses designed to help professionals advance their expertise in mold assessment, remediation, indoor air quality, and environmental inspections.

With both virtual and classroom-based learning opportunities available, NORMI continues its commitment to delivering industry-leading education to inspectors, remediators, contractors, and environmental consultants throughout North America.

Upcoming Webinars

July 29-30

NCRSI-NCMP Certification Program: Live Online Simulcast

  • Investment: $2,499

July 31

CEFL04 Proctored Online Examination

  • Investment: $40

July 31

CEFL05 Proctored Online Examination

  • Investment: $20

Aug. 4-5

CEFL01 Certification Course (Spanish): Live Online Simulcast

  • Investment: $549

Sept. 15-17

CMACMR Certification Program: Live Online Simulcast

  • Investment: $1,399

Sept. 15-16

CEFL01 Certification Course: Live Online Simulcast

  • Investment: $549

Sept. 22-24

NCRSI-NCMP Certification Program: Live Online Simulcast

  • Investment: $2,499

Upcoming Onsite Training Courses

Aug. 4-6

CMACMR Certification Program (Spanish): Ft. Lauderdale, Florida

  • Investment: $1,399

August 4-5, 2026

CEFL01 Certification Course (Spanish): Ft. Lauderdale, Florida

  • Investment: $549

Aug.24-28

TXCMR Certification Program: Houston

  • Investment: $2,499

Sept.15-17

CMACMR Certification Program: Ft. Lauderdale, Florida

  • Investment: $1,399

Sept. 15-16

CEFL01 Certification Course: Ft. Lauderdale, Florida

  • Investment: $549

Sept.22-24

NCRSI-NCMP Certification Program: Location: TBD

  • Investment: $2,499

Flexible Learning Options for Industry Professionals

NORMI’s training programs provide participants with practical knowledge, certification opportunities, and the latest industry best practices. Through live online simulcasts and hands-on onsite training, students gain valuable skills needed to excel in the rapidly growing indoor  environmental and remediation industries.

Professionals interested in expanding their credentials, meeting continuing education requirements, or launching new service offerings are encouraged to register early, as seating is limited for many courses.

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Cleanfax Staff

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