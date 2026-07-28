NORMI Offers Webinars and Onsite Training Courses for Indoor Environmental Professionals
The National Organization of Remediators and Mold Inspectors (NORMI™) announced its upcoming schedule of live interactive webinars and onsite training courses designed to help professionals advance their expertise in mold assessment, remediation, indoor air quality, and environmental inspections.
With both virtual and classroom-based learning opportunities available, NORMI continues its commitment to delivering industry-leading education to inspectors, remediators, contractors, and environmental consultants throughout North America.
Upcoming Webinars
July 29-30
NCRSI-NCMP Certification Program: Live Online Simulcast
- Investment: $2,499
July 31
CEFL04 Proctored Online Examination
- Investment: $40
July 31
CEFL05 Proctored Online Examination
- Investment: $20
Aug. 4-5
CEFL01 Certification Course (Spanish): Live Online Simulcast
- Investment: $549
Sept. 15-17
CMACMR Certification Program: Live Online Simulcast
- Investment: $1,399
Sept. 15-16
CEFL01 Certification Course: Live Online Simulcast
- Investment: $549
Sept. 22-24
NCRSI-NCMP Certification Program: Live Online Simulcast
- Investment: $2,499
Upcoming Onsite Training Courses
Aug. 4-6
CMACMR Certification Program (Spanish): Ft. Lauderdale, Florida
- Investment: $1,399
August 4-5, 2026
CEFL01 Certification Course (Spanish): Ft. Lauderdale, Florida
- Investment: $549
Aug.24-28
TXCMR Certification Program: Houston
- Investment: $2,499
Sept.15-17
CMACMR Certification Program: Ft. Lauderdale, Florida
- Investment: $1,399
Sept. 15-16
CEFL01 Certification Course: Ft. Lauderdale, Florida
- Investment: $549
Sept.22-24
NCRSI-NCMP Certification Program: Location: TBD
- Investment: $2,499
Flexible Learning Options for Industry Professionals
NORMI’s training programs provide participants with practical knowledge, certification opportunities, and the latest industry best practices. Through live online simulcasts and hands-on onsite training, students gain valuable skills needed to excel in the rapidly growing indoor environmental and remediation industries.
Professionals interested in expanding their credentials, meeting continuing education requirements, or launching new service offerings are encouraged to register early, as seating is limited for many courses.