LAS VEGAS—June 23, 2020—The IICRC welcomed 104 new Certified Firms in May. Certified Firm status provides potential customers a third-party endorsement of a company and its level of professionalism and training.
Certified Firm status includes other benefits like access to the IICRC logo, education opportunities, and marketing materials. View the Certified Firm brochure, which explains deferent benefits depending on the firm type (single location, multi-location, or large franchise) in the “One Size Does Not Fit All” section—as well as other specifics of the program.
To become a Certified Firm, companies within the carpet cleaning, restoration, and inspection industries must have at least one IICRC Certified Technician on staff to begin the application process. IICRC introduced a one-step digital application for simplified Certified Firm application.
Below are the new Certified Firms for May, and all currently Certified Firms are listed in the IICRC Global Locator:
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NEW IICRC CERTIFIED FIRMS IN MAY
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CITY
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STATE
|CROCODILE CARPET CARE & RESTORATION
|DAPHNE
|ALABAMA
|DRP SERVICE HOLDINGS LLC DBA SERVPRO OF FLAGSTAFF / EAST SEDONA
|FLAGSTAFF
|ARIZONA
|UNIFIED DISASTER RESOURCES INC
|PHOENIX
|ARIZONA
|K & H WALL CORP DBA WALL 2 WALL RESTORATION
|GREENWOOD
|ARKANSAS
|RUDOLPH’S HOME SERVICES, LLC DBA RUDOLPH’S FURNITURE MD
|ROGERS
|ARKANSAS
|SOLID RESTORATION INC.
|ESCONDIDO
|CALIFORNIA
|SERVPRO FRESNO NORTHWEST
|FRESNO
|CALIFORNIA
|MASTERS TOUCH CARPET CARE INC
|FRESNO
|CALIFORNIA
|ENVIROTEC ENVIRONMENTAL DBA SERVPRO OF EAST FULLERTON / PLACENTIA / MORRO BAY / KING CITY
|FULLERTON
|CALIFORNIA
|MIDA INDUSTRIES, INC
|LONG BEACH
|CALIFORNIA
|RESTOREX, LLC
|PETALUMA
|CALIFORNIA
|INFINITY SERVICES GROUP INC. DBA CUT N DRY RESTORATION
|RANCHO CUCAMONGA
|CALIFORNIA
|LION RESTORATION INC.
|SACRAMENTO
|CALIFORNIA
|FLOOD MANAGEMENT SERVICES INC
|SAN DIEGO
|CALIFORNIA
|SAME DAY SAN DIEGO HOME SERVICES INC DBA SAME DAY RESTORATION
|SAN DIEGO
|CALIFORNIA
|TMC FLUID SYSTEMS, INC DBA SOCAL CLEANING & RESTORATION
|SANTA ANA
|CALIFORNIA
|MASTERCHEM INDUSTRIES, LLC
|SANTA ANA
|CALIFORNIA
|PRECISION PROPERTY RESTORATION, INC. DBA PUROCLEAN PROPERTY RESTORATION
|SIGNAL HILL
|CALIFORNIA
|O.E RESTORATION LIMITED LIABILITY COMPANY
|THOUSAND OAKS
|CALIFORNIA
|B&H PROPERTY MAINTENANCE LLC
|HARTFORD
|CONNECTICUT
|MANNARINO BUILDERS AND RESTORATION LLC
|SOUTH WINDSOR
|CONNECTICUT
|DISASTER RECOVERY PROS
|CLEARWATER
|FLORIDA
|ALL DAY RESTORATIONS LLC
|CORAL SPRINGS
|FLORIDA
|SEABREEZE FRESH, LLC
|DELRAY BEACH
|FLORIDA
|RAINBOW INTERNATIONAL OF FORT MYERS
|FORT MYERS
|FLORIDA
|CINAFLO LLC DBA BIO-ONE FORT MYERS
|FORT MYERS
|FLORIDA
|LV RESTORE LLC
|HAINES CITY
|FLORIDA
|READY 5 RESTORATION LLC
|LAKE MARY
|FLORIDA
|SUNCOAST RESTORATION LLC DBA PURCOCLEAN EMERGENCY RESTORATION SPECIALISTS
|LAKELAND
|FLORIDA
|YML SERVICES LLC DBA YML CLEANING AND EVENT SERVICES LLC
|MIAMI
|FLORIDA
|FLORIDA DRY SOLUTIONS, LLC.
|MIAMI SPRINGS
|FLORIDA
|AXEL WORKS INC
|OVIEDO
|FLORIDA
|UNITED WATER RESTORAITON GROUP OF SOUTH FLORIDA, INC.
|POMPANO BEACH
|FLORIDA
|SERVPRO OF GREATER ST AUGUSTINE / ST AUGUSTINE BEACH
|ST AUGUSTINE
|FLORIDA
|ARTISAN REBUILDERS LLC
|TAMPA
|FLORIDA
|ESTATE SOLUTIONS, LLC
|DOUGLASVILLE
|GEORGIA
|SERVPRO OF SOUTH ATLANTA
|MARIETTA
|GEORGIA
|DOAK ENTERPRISES, LLC DBA RESTORATION 1 OF AUGUSTA
|MARTINEZ
|GEORGIA
|ENVIRO-KLEAN SERVICES DBA EKS
|SAVANNAH
|GEORGIA
|RYTECH OF SOUTHEAST ATLANTA
|STONE MOUNTAIN
|GEORGIA
|SERVPRO OF NAMPA / CALDWELL DBA BEACHSIDE ENTERPRISES
|NAMPA
|IDAHO
|1 800 PACKOUTS OF NORTHERN ILLINOIS INC. MIDWEST CLEANING AND RESTORATION
|BATAVIA
|ILLINOIS
|MAUS ENTERPRISES, INC DBA PAUL DAVIS RESTORATION OF NORTH CHICAGO
|CHICAGO
|ILLINOIS
|SIGNATURE HOLDINGS DBA SIGNATURE WATER AND FIRE
|NORTHBROOK
|ILLINOIS
|XTRACT RESTORATION
|PARK RIDGE
|ILLINOIS
|DREWES RESTORATION INC DBA SERVPRO OF WEST EVANSVILLE
|EVANSVILLE
|INDIANA
|RENEW RESTORATION
|LAPORTE
|INDIANA
|SMART RESTORATION LLC
|KANSAS CITY
|KANSAS
|SKS CLEANING & RESTORATION DBA STEAMATIC OF CENTRAL KANSAS
|LITTLE RIVER
|KANSAS
|PROFESSIONAL SERVICES ONE LLC DBA SERVPRO OF SOUTH LIVINGSTON
|DENHAM SPRINGS
|LOUISIANA
|KLEAN KING CARPET CARE AND AIR DUCT CLEANING LLC
|MONROE
|LOUISIANA
|SERVPRO OF LAFAYETTE
|SCOTT
|LOUISIANA
|ICON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS OF MAINE
|HALLOWELL
|MAINE
|MATTRA INC
|LEWISTON
|MAINE
|FLEETWOOD REMODELING AND RESTORATION
|CURTIS BAY
|MARYLAND
|RIGHT RESTORATION, LLC
|DAVIDSONVILLE
|MARYLAND
|JNS FACILITY MAINTENANCE
|ANN ARBOR
|MICHIGAN
|NATIONS DRY OUT LLC
|COMMERCE TOWNSHIP
|MICHIGAN
|BEL COMPANY INC.
|EAST LANSING
|MICHIGAN
|S & D HEBERT INC. DBA STEAMAGIC
|THIEF RIVER FALLS
|MINNESOTA
|LAGNIAPPE NATIONAL CONSTRUCTION
|GULFPORT
|MISSISSIPPI
|ABSOLUTE CLEANING & RESTORATION LLC
|TUPELO
|MISSISSIPPI
|ICC, LLC DBA SERVPRO OF MARSHALL / SEDALIA / COLUMBIA
|MARSHALL
|MISSOURI
|R & K CONCRETE CUTTING INC. DBA R & K DEVELOPMENT
|NORTH LAS VEGAS
|NEVADA
|SANTAITE ENTERPRISES LLC DBA FIRST RESPONSE RESTORATION
|ELMWOOD PARK
|NEW JERSEY
|EMERGI-CLEAN, INC.
|RAHWAY
|NEW JERSEY
|LONG ISLAND RESTORATION LLC DBA RESTORATION 1 OF SUFFORK COUNTY
|KINGS PARK
|NEW YORK
|HUDSON VALLEY RESTORATION SERVICES, LLC DBA RESTORATION 1 ON NEW ROCHELLE
|NEW ROCHELLE
|NEW YORK
|J&A RESTORATION KREW CORPORATION DBA SERVPRO OF BELLMORE / WANTAGH
|NORTH BELLMORE
|NEW YORK
|JM&J OF MONROE COUNTY INC DBA SERVPRO OF NW & SW MONROE COUNTY
|ROCHESTER
|NEW YORK
|DISASTER MASTER RESTORATION INC DBA KATASTROPHE MASTER RESTORATION
|SELDEN
|NEW YORK
|IFLOODED SERVICES INC. DBA IFLOODED RESTORATION LLC
|WHITESTONE
|NEW YORK
|EMR SERVICES INC
|HIGH POINT
|NORTH CAROLINA
|SHOWCASE GOVERNMENT SERVICES, INC.
|SPRING LAKE
|NORTH CAROLINA
|BERNET CARPET CARE LLC
|BROADVIEW HEIGHTS
|OHIO
|911 RESTORATION OF OHIO LLC DBA 911 WATER DAMAGE EXPERTS OF OHIO
|CLEVELAND
|OHIO
|FLOOD PRO INC
|HUDSON
|OHIO
|CERTIFIED COMMERCIAL RESTORATION, LLC
|GLENPOOL
|OKLAHOMA
|RESTORE HOPE, LLC DBA HOPE RESTORATION
|OKLAHOMA CITY
|OKLAHOMA
|LAMBERT RESTORATION & CONSTRUCTION SERVICES, LLC DBA RESTORATION 1 OF TULSA
|TULSA
|OKLAHOMA
|SCE ENVIRONMENTAL GROUP, INC
|JEFFERSON TOWNSHIP
|PENNSYLVANIA
|DURACLEAN SYSTEMS INC OF NORTH AUGUSTA
|NORTH AUGUSTA
|SOUTH CAROLINA
|LIVE OAK RESTORATION LLC DBA SERVPRO OF SOUTH & WEST CHARLESTON
|RAVENEL
|SOUTH CAROLINA
|M & M CARPETS, INC
|SUMTER
|SOUTH CAROLINA
|AMP INDUSTRIES LLC DBA SERVPRO OF BLOUNT COUNTY
|ALCOA
|TENNESSEE
|WGC RESTORATION, LLC DBA SERVPRO OF WASHINGTON / GREENE COUNTY
|JOHNSON CITY
|TENNESSEE
|BRITE CONSTRUCTION
|KNOXVILLE
|TENNESSEE
|FALCON NEST LLC DBA RAINBOW INTERNATIONAL OF ARLINGTON
|ARLINGTON
|TEXAS
|WOW TOTAL RESTORATION
|AUSTIN
|TEXAS
|QRF RESTORATION LLC
|FREDERICKSBURG
|TEXAS
|PROTECH FACILITY RESTORATION, LLC DBA PROTECH FACILITY SOLUTIONS
|HOUSTON
|TEXAS
|ECO RESTORATION & CLEANING SERVICES
|LEAGUE CITY
|TEXAS
|CHAMBERS FIVE, LLC DBA SERVPRO OF MCKINNEY
|MCKINNEY
|TEXAS
|C&C MITIGATION DBA ROANOKE FLOOD AND FIRE RESTORATION
|ROANOKE
|TEXAS
|WALLACE FLOORING & CONSTRUCTION DBA ALAMO WATER MITIGATION
|SAN ANTONIO
|TEXAS
|DOMINION RESTORATION
|WAXAHACHIE
|TEXAS
|RESTORATION DOCTOR LLC DBA RESTORATION DOCTOR EMERGENCY FLOOD AND FIRE SERVICES
|FALLS CHURCH
|VIRGINIA
|HOSPITALITY FLOORS & SERVICES INC
|LORTON
|VIRGINIA
|ZELARI SERVICES LLC
|TRIANGLE
|VIRGINIA
|ELEMENTS RESTORATION LLC
|AUBURN
|WASHINGTON
|911 – DRY LLC
|BELLINGHAM
|WASHINGTON
|NORTHWEST RESTORATION & EMERGENCY SERVICES
|BREMERTON
|WASHINGTON
|PERFECTION PROPERTY RESTORATION, INC. DBA PERFECTION PROPERTY RESTORATION – NEW BERLIN
|NEW BERLIN
|WISCONSIN
|JMI SOLUTIONS LLC DBA SERVPRO OF DANE COUNTY WEST
|VERONA
|WISCONSIN
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