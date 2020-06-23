LAS VEGAS—June 23, 2020—The IICRC welcomed 104 new Certified Firms in May. Certified Firm status provides potential customers a third-party endorsement of a company and its level of professionalism and training.

Certified Firm status includes other benefits like access to the IICRC logo, education opportunities, and marketing materials. View the Certified Firm brochure, which explains deferent benefits depending on the firm type (single location, multi-location, or large franchise) in the “One Size Does Not Fit All” section—as well as other specifics of the program.

To become a Certified Firm, companies within the carpet cleaning, restoration, and inspection industries must have at least one IICRC Certified Technician on staff to begin the application process. IICRC introduced a one-step digital application for simplified Certified Firm application.

Below are the new Certified Firms for May, and all currently Certified Firms are listed in the IICRC Global Locator:

NEW IICRC CERTIFIED FIRMS IN MAY 

CITY 

STATE 
CROCODILE CARPET CARE & RESTORATION DAPHNE ALABAMA
DRP SERVICE HOLDINGS LLC DBA SERVPRO OF FLAGSTAFF / EAST SEDONA FLAGSTAFF ARIZONA
UNIFIED DISASTER RESOURCES INC PHOENIX ARIZONA
K & H WALL CORP DBA WALL 2 WALL RESTORATION GREENWOOD ARKANSAS
RUDOLPH’S HOME SERVICES, LLC DBA RUDOLPH’S FURNITURE MD ROGERS ARKANSAS
SOLID RESTORATION INC. ESCONDIDO CALIFORNIA
SERVPRO FRESNO NORTHWEST FRESNO CALIFORNIA
MASTERS TOUCH CARPET CARE INC FRESNO CALIFORNIA
ENVIROTEC ENVIRONMENTAL DBA SERVPRO OF EAST FULLERTON / PLACENTIA / MORRO BAY / KING CITY FULLERTON CALIFORNIA
MIDA INDUSTRIES, INC LONG BEACH CALIFORNIA
RESTOREX, LLC PETALUMA CALIFORNIA
INFINITY SERVICES GROUP INC. DBA CUT N DRY RESTORATION RANCHO CUCAMONGA CALIFORNIA
LION RESTORATION INC. SACRAMENTO CALIFORNIA
FLOOD MANAGEMENT SERVICES INC SAN DIEGO CALIFORNIA
SAME DAY SAN DIEGO HOME SERVICES INC DBA SAME DAY RESTORATION SAN DIEGO CALIFORNIA
TMC FLUID SYSTEMS, INC DBA SOCAL CLEANING & RESTORATION SANTA ANA CALIFORNIA
MASTERCHEM INDUSTRIES, LLC SANTA ANA CALIFORNIA
PRECISION PROPERTY RESTORATION, INC. DBA PUROCLEAN PROPERTY RESTORATION SIGNAL HILL CALIFORNIA
O.E RESTORATION LIMITED LIABILITY COMPANY THOUSAND OAKS CALIFORNIA
B&H PROPERTY MAINTENANCE LLC HARTFORD CONNECTICUT
MANNARINO BUILDERS AND RESTORATION LLC SOUTH WINDSOR CONNECTICUT
DISASTER RECOVERY PROS CLEARWATER FLORIDA
ALL DAY RESTORATIONS LLC CORAL SPRINGS FLORIDA
SEABREEZE FRESH, LLC DELRAY BEACH FLORIDA
RAINBOW INTERNATIONAL OF FORT MYERS FORT MYERS FLORIDA
CINAFLO LLC DBA BIO-ONE FORT MYERS FORT MYERS FLORIDA
LV RESTORE LLC HAINES CITY FLORIDA
READY 5 RESTORATION LLC LAKE MARY FLORIDA
SUNCOAST RESTORATION LLC DBA PURCOCLEAN EMERGENCY RESTORATION SPECIALISTS LAKELAND FLORIDA
YML SERVICES LLC DBA YML CLEANING AND EVENT SERVICES LLC MIAMI FLORIDA
FLORIDA DRY SOLUTIONS, LLC. MIAMI SPRINGS FLORIDA
AXEL WORKS INC OVIEDO FLORIDA
UNITED WATER RESTORAITON GROUP OF SOUTH FLORIDA, INC. POMPANO BEACH FLORIDA
SERVPRO OF GREATER ST AUGUSTINE / ST AUGUSTINE BEACH ST AUGUSTINE FLORIDA
ARTISAN REBUILDERS LLC TAMPA FLORIDA
ESTATE SOLUTIONS, LLC DOUGLASVILLE GEORGIA
SERVPRO OF SOUTH ATLANTA MARIETTA GEORGIA
DOAK ENTERPRISES, LLC DBA RESTORATION 1 OF AUGUSTA MARTINEZ GEORGIA
ENVIRO-KLEAN SERVICES DBA EKS SAVANNAH GEORGIA
RYTECH OF SOUTHEAST ATLANTA STONE MOUNTAIN GEORGIA
SERVPRO OF NAMPA / CALDWELL DBA BEACHSIDE ENTERPRISES NAMPA IDAHO
1 800 PACKOUTS OF NORTHERN ILLINOIS INC. MIDWEST CLEANING AND RESTORATION BATAVIA ILLINOIS
MAUS ENTERPRISES, INC DBA PAUL DAVIS RESTORATION OF NORTH CHICAGO CHICAGO ILLINOIS
SIGNATURE HOLDINGS DBA SIGNATURE WATER AND FIRE NORTHBROOK ILLINOIS
XTRACT RESTORATION PARK RIDGE ILLINOIS
DREWES RESTORATION INC DBA SERVPRO OF WEST EVANSVILLE EVANSVILLE INDIANA
RENEW RESTORATION LAPORTE INDIANA
SMART RESTORATION LLC KANSAS CITY KANSAS
SKS CLEANING & RESTORATION DBA STEAMATIC OF CENTRAL KANSAS LITTLE RIVER KANSAS
PROFESSIONAL SERVICES ONE LLC DBA SERVPRO OF SOUTH LIVINGSTON DENHAM SPRINGS LOUISIANA
KLEAN KING CARPET CARE AND AIR DUCT CLEANING LLC MONROE LOUISIANA
SERVPRO OF LAFAYETTE SCOTT LOUISIANA
ICON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS OF MAINE HALLOWELL MAINE
MATTRA INC LEWISTON MAINE
FLEETWOOD REMODELING AND RESTORATION CURTIS BAY MARYLAND
RIGHT RESTORATION, LLC DAVIDSONVILLE MARYLAND
JNS FACILITY MAINTENANCE ANN ARBOR MICHIGAN
NATIONS DRY OUT LLC COMMERCE TOWNSHIP MICHIGAN
BEL COMPANY INC. EAST LANSING MICHIGAN
S & D HEBERT INC. DBA STEAMAGIC THIEF RIVER FALLS MINNESOTA
LAGNIAPPE NATIONAL CONSTRUCTION GULFPORT MISSISSIPPI
ABSOLUTE CLEANING & RESTORATION LLC TUPELO MISSISSIPPI
ICC, LLC DBA SERVPRO OF MARSHALL / SEDALIA / COLUMBIA MARSHALL MISSOURI
R & K CONCRETE CUTTING INC. DBA R & K DEVELOPMENT NORTH LAS VEGAS NEVADA
SANTAITE ENTERPRISES LLC DBA FIRST RESPONSE RESTORATION ELMWOOD PARK NEW JERSEY
EMERGI-CLEAN, INC. RAHWAY NEW JERSEY
LONG ISLAND RESTORATION LLC DBA RESTORATION 1 OF SUFFORK COUNTY KINGS PARK NEW YORK
HUDSON VALLEY RESTORATION SERVICES, LLC DBA RESTORATION 1 ON NEW ROCHELLE NEW ROCHELLE NEW YORK
J&A RESTORATION KREW CORPORATION DBA SERVPRO OF BELLMORE / WANTAGH NORTH BELLMORE NEW YORK
JM&J OF MONROE COUNTY INC DBA SERVPRO OF NW & SW MONROE COUNTY ROCHESTER NEW YORK
DISASTER MASTER RESTORATION INC DBA KATASTROPHE MASTER RESTORATION SELDEN NEW YORK
IFLOODED SERVICES INC. DBA IFLOODED RESTORATION LLC WHITESTONE NEW YORK
EMR SERVICES INC HIGH POINT NORTH CAROLINA
SHOWCASE GOVERNMENT SERVICES, INC. SPRING LAKE NORTH CAROLINA
BERNET CARPET CARE LLC BROADVIEW HEIGHTS OHIO
911 RESTORATION OF OHIO LLC DBA 911 WATER DAMAGE EXPERTS OF OHIO CLEVELAND OHIO
FLOOD PRO INC HUDSON OHIO
CERTIFIED COMMERCIAL RESTORATION, LLC GLENPOOL OKLAHOMA
RESTORE HOPE, LLC DBA HOPE RESTORATION OKLAHOMA CITY OKLAHOMA
LAMBERT RESTORATION & CONSTRUCTION SERVICES, LLC DBA RESTORATION 1 OF TULSA TULSA OKLAHOMA
SCE ENVIRONMENTAL GROUP, INC JEFFERSON TOWNSHIP PENNSYLVANIA
DURACLEAN SYSTEMS INC OF NORTH AUGUSTA NORTH AUGUSTA SOUTH CAROLINA
LIVE OAK RESTORATION LLC DBA SERVPRO OF SOUTH & WEST CHARLESTON RAVENEL SOUTH CAROLINA
M & M CARPETS, INC SUMTER SOUTH CAROLINA
AMP INDUSTRIES LLC DBA SERVPRO OF BLOUNT COUNTY ALCOA TENNESSEE
WGC RESTORATION, LLC DBA SERVPRO OF WASHINGTON / GREENE COUNTY JOHNSON CITY TENNESSEE
BRITE CONSTRUCTION KNOXVILLE TENNESSEE
FALCON NEST LLC DBA RAINBOW INTERNATIONAL OF ARLINGTON ARLINGTON TEXAS
WOW TOTAL RESTORATION AUSTIN TEXAS
QRF RESTORATION LLC FREDERICKSBURG TEXAS
PROTECH FACILITY RESTORATION, LLC DBA PROTECH FACILITY SOLUTIONS HOUSTON TEXAS
ECO RESTORATION & CLEANING SERVICES LEAGUE CITY TEXAS
CHAMBERS FIVE, LLC DBA SERVPRO OF MCKINNEY MCKINNEY TEXAS
C&C MITIGATION DBA ROANOKE FLOOD AND FIRE RESTORATION ROANOKE TEXAS
WALLACE FLOORING & CONSTRUCTION DBA ALAMO WATER MITIGATION SAN ANTONIO TEXAS
DOMINION RESTORATION WAXAHACHIE TEXAS
RESTORATION DOCTOR LLC DBA RESTORATION DOCTOR EMERGENCY FLOOD AND FIRE SERVICES FALLS CHURCH VIRGINIA
HOSPITALITY FLOORS & SERVICES INC LORTON VIRGINIA
ZELARI SERVICES LLC TRIANGLE VIRGINIA
ELEMENTS RESTORATION LLC AUBURN WASHINGTON
911 – DRY LLC BELLINGHAM WASHINGTON
NORTHWEST RESTORATION & EMERGENCY SERVICES BREMERTON WASHINGTON
PERFECTION PROPERTY RESTORATION, INC. DBA PERFECTION PROPERTY RESTORATION – NEW BERLIN NEW BERLIN WISCONSIN
JMI SOLUTIONS LLC DBA SERVPRO OF DANE COUNTY WEST VERONA WISCONSIN