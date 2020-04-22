LAS VEGAS—April 22, 2020—The IICRC welcomed 61 new Certified Firms in March. Certified Firm status provides potential customers a third-party endorsement of a company and its level of professionalism and training.

Certified Firm status includes other benefits like access to the IICRC logo, education opportunities, and marketing materials. View the Certified Firm brochure, which explains deferent benefits depending on the firm type (single location, multi-location, or large franchise) in the “One Size Does Not Fit All” section—as well as other specifics of the program.

To become a Certified Firm, companies within the carpet cleaning, restoration, and inspection industries must have at least one IICRC Certified Technician on staff to begin the application process. IICRC introduced a one-step digital application for simplified Certified Firm application.

Below are the new Certified Firms for March, and all currently Certified Firms are listed in the IICRC Global Locator:

NEW CERTIFIED FIRMS IN MARCH

CITY

STATE 
CONTENTS SOLUTIONS GROUP DBA CSG WINDER GEORGIA
BRUNJES, INC DBA SERVPRO OF AZUSA / COVINA COVINA CALIFORNIA
D’ANDREA LLC DBA STANLEY STEEMER GREENVILLE SOUTH CAROLINA
REMEDIATION GROUP, INC. ATLANTA GEORGIA
CLEANWORK, INC JOHNSTON RHODE ISLAND
CELTIC CONSTRUCTION SOLUTIONS INC. JACKSONVILLE FLORIDA
STANLEY STEEMER CARPET CLEANING NORTH PORT FLORIDA
A1 ABSOLUTE CLEANING AND RESTORATIONS SENECA SOUTH CAROLINA
TRISTATE FIRE WATER SMOKE STATEN ISLAND NEW YORK
THE GEDDINGS GROUP DBA SAHARA CRAWL SPACES WILMINGTON NORTH CAROLINA
THE CIATTO GROUP, LLC DBA SERVPRO OF BENT TREE AND CARROLTON CARROLLTON TEXAS
SERVPRO MOUNT EPHRAIM / BELLMAWR DBA FAMILLE GROUP GLOUCESTER CITY NEW JERSEY
DRYMAN CONSTRUCTION ROCKWALL TEXAS
TNT RENOVATIONS, INC GREAT BEND KANSAS
CHEYENNE BEST CARPET CLEANERS LLC CHEYENNE WYOMING
NORTHPOINT CLAIM SERVICES, LLC. FRISCO TEXAS
Y2 INNOVATIONS INC. JACKSONVILLE FLORIDA
RELLIM CONTRACTING LLC MOBILE ALABAMA
OPERATION RESTORATION NY LLC. MOUNT VERNON NEW YORK
O SO KLEEN INC DBA CTR SPOKANE SPOKANE WASHINGTON
VICARI & RUNNER CONSTRUCTION SERVICES LLC. DBA VICARI & RUNNER RESTORATION LOUISVILLE KENTUCKY
911 RESTORATION OF CENTRAL ARKANSAS CONWAY ARKANSAS
ROCKY MOUNTAIN RESTORATION & CONSTRUCTION COLORADO SPRINGS COLORADO
PIEDMONT PRO CLEAN BURLINGTON NORTH CAROLINA
LAVOIE CLASSIC CLEANING LLC. GRAND RAPIDS MICHIGAN
MARLOUR CORP OCEANSIDE NEW YORK
PLEASANT HILL CONSTRUCTION, INC KINGSTON ILLINOIS
SOUTHEAST CONTENTS, INC DBA SOUTHEAST CONSTRUCTION & RESTORATION, INC. MURFREESBORO TENNESSEE
JRM ENTERPRISE LLC. DBA SERVPRO OF FAYETTE, HAYWOOD, HARDEMAN AND LAUDERDALE COUNTIES WHITEVILLE TENNESSEE
FLOORWORKS LLC PHENIX CITY ALABAMA
DRY BOSTON NEEDHAM MASSACHUSETTS
INVICTUS MITIGATION, LLC DBA VETCOR OF PINELLAS COUNTY TARPON SPRINGS FLORIDA
LITTLE ELVES, INC NEVADA MISSOURI
ZARA CONSTRUCTION, INC. DBA ZARA CONSTRUCTION, INC / CORE ONTARIO OHIO
YAMAROWSKI PARTNERS, INC. DBA RESTORATION 1 OF SOUTH BAY TORRANCE CALIFORNIA
T&L ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. DBA ADVANTACLEAN OF COASTAL CAROLINA WILMINGTON NORTH CAROLINA
THE CARPETSMITHS LITTLETON COLORADO
REFORM RESTORATION RUSKIN FLORIDA
MCKINLEY RESTORATION CO. CHICAGO ILLINOIS
H2PRO RESTORATION SERVICES LLC DBA H2PRO RUSHVILLE OHIO
LAZO RESTORATION, LLC SERVPRO FO KINGSTON / PITTSTON CITY & WYOMING COUNTY KINGSTON PENNSYLVANIA
PRODRY RESTORATION INC. WHEATON ILLINOIS
24/7 TOTAL RESTORE LLC DBA SERVPRO OF PEMBROKE PINES/ WEST MIRAMAR PEMBROKE PINES FLORIDA
BEACON RESTORATION DETROIT LAKES MINNESOTA
O & D SOLUTIONS GROUP LLC DBA PUROCLEAN OF SPRINGFIELD VIRGINIA SPRINGFIELD VIRGINIA
MACKIE’S CARPET CLEANING BOARDMAN OHIO
PROPERTY RESTORATION SERVICES DBA SERVPRO OF PLANTATION PLANTATION FLORIDA
TRAUTMAN’S CLEANING SERVICES LOVELL WYOMING
MISTER RESTORATION LLC DBA RAINBOW INTERNATIONAL OF BALTIMORE SYKESVILLE MARYLAND
POSITIVE HOMES CORP DBA POSITIVE RESTORATION PLYMOUTH MINNESOTA
PATRIOT RESTORATION INC. IRVINE CALIFORNIA
ARK RESTORATION AND REMEDIATION SERVICES PORT ST LUCIE FLORIDA
L&M ANDRIS LLC DBA SERVPRO OF NORTH EAST CHESTER COUNTY SPRING CITY PENNSYLVANIA
J. PICCOLO CONTRACTORS, INC PETERSBURG VIRGINIA
1ST CHOICE SOLAR CONSTRUCTION DBA 1ST CHOICE DEVELOPMENT ANAHEIM CALIFORNIA
ADVANCED HOME SERVICE DBA ADVANCED BUILDING SERVICES SILVER SPRING MARYLAND
SERVPRO OF CENTRAL TALLAHASSEE TALLAHASSEE FLORIDA
MASSBUR, LLC DBA RESTORATION 1 OF AUSTIN AUSTIN TEXAS
FERRANDINO ENTERPRISES RIDGEFIELD CONNECTICUT
ATWOOD RESTORATION LLC. DBA RESTORATION 1 OF GULF COAST GULFPORT MISSISSIPPI
ABC FIRE AND WATER HOME RESTORATION OSAGE BEACH MISSOURI