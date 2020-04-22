LAS VEGAS—April 22, 2020—The IICRC welcomed 61 new Certified Firms in March. Certified Firm status provides potential customers a third-party endorsement of a company and its level of professionalism and training.
Certified Firm status includes other benefits like access to the IICRC logo, education opportunities, and marketing materials. View the Certified Firm brochure, which explains deferent benefits depending on the firm type (single location, multi-location, or large franchise) in the “One Size Does Not Fit All” section—as well as other specifics of the program.
To become a Certified Firm, companies within the carpet cleaning, restoration, and inspection industries must have at least one IICRC Certified Technician on staff to begin the application process. IICRC introduced a one-step digital application for simplified Certified Firm application.
Below are the new Certified Firms for March, and all currently Certified Firms are listed in the IICRC Global Locator:
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NEW CERTIFIED FIRMS IN MARCH
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CITY
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STATE
|CONTENTS SOLUTIONS GROUP DBA CSG
|WINDER
|GEORGIA
|BRUNJES, INC DBA SERVPRO OF AZUSA / COVINA
|COVINA
|CALIFORNIA
|D’ANDREA LLC DBA STANLEY STEEMER
|GREENVILLE
|SOUTH CAROLINA
|REMEDIATION GROUP, INC.
|ATLANTA
|GEORGIA
|CLEANWORK, INC
|JOHNSTON
|RHODE ISLAND
|CELTIC CONSTRUCTION SOLUTIONS INC.
|JACKSONVILLE
|FLORIDA
|STANLEY STEEMER CARPET CLEANING
|NORTH PORT
|FLORIDA
|A1 ABSOLUTE CLEANING AND RESTORATIONS
|SENECA
|SOUTH CAROLINA
|TRISTATE FIRE WATER SMOKE
|STATEN ISLAND
|NEW YORK
|THE GEDDINGS GROUP DBA SAHARA CRAWL SPACES
|WILMINGTON
|NORTH CAROLINA
|THE CIATTO GROUP, LLC DBA SERVPRO OF BENT TREE AND CARROLTON
|CARROLLTON
|TEXAS
|SERVPRO MOUNT EPHRAIM / BELLMAWR DBA FAMILLE GROUP
|GLOUCESTER CITY
|NEW JERSEY
|DRYMAN CONSTRUCTION
|ROCKWALL
|TEXAS
|TNT RENOVATIONS, INC
|GREAT BEND
|KANSAS
|CHEYENNE BEST CARPET CLEANERS LLC
|CHEYENNE
|WYOMING
|NORTHPOINT CLAIM SERVICES, LLC.
|FRISCO
|TEXAS
|Y2 INNOVATIONS INC.
|JACKSONVILLE
|FLORIDA
|RELLIM CONTRACTING LLC
|MOBILE
|ALABAMA
|OPERATION RESTORATION NY LLC.
|MOUNT VERNON
|NEW YORK
|O SO KLEEN INC DBA CTR SPOKANE
|SPOKANE
|WASHINGTON
|VICARI & RUNNER CONSTRUCTION SERVICES LLC. DBA VICARI & RUNNER RESTORATION
|LOUISVILLE
|KENTUCKY
|911 RESTORATION OF CENTRAL ARKANSAS
|CONWAY
|ARKANSAS
|ROCKY MOUNTAIN RESTORATION & CONSTRUCTION
|COLORADO SPRINGS
|COLORADO
|PIEDMONT PRO CLEAN
|BURLINGTON
|NORTH CAROLINA
|LAVOIE CLASSIC CLEANING LLC.
|GRAND RAPIDS
|MICHIGAN
|MARLOUR CORP
|OCEANSIDE
|NEW YORK
|PLEASANT HILL CONSTRUCTION, INC
|KINGSTON
|ILLINOIS
|SOUTHEAST CONTENTS, INC DBA SOUTHEAST CONSTRUCTION & RESTORATION, INC.
|MURFREESBORO
|TENNESSEE
|JRM ENTERPRISE LLC. DBA SERVPRO OF FAYETTE, HAYWOOD, HARDEMAN AND LAUDERDALE COUNTIES
|WHITEVILLE
|TENNESSEE
|FLOORWORKS LLC
|PHENIX CITY
|ALABAMA
|DRY BOSTON
|NEEDHAM
|MASSACHUSETTS
|INVICTUS MITIGATION, LLC DBA VETCOR OF PINELLAS COUNTY
|TARPON SPRINGS
|FLORIDA
|LITTLE ELVES, INC
|NEVADA
|MISSOURI
|ZARA CONSTRUCTION, INC. DBA ZARA CONSTRUCTION, INC / CORE
|ONTARIO
|OHIO
|YAMAROWSKI PARTNERS, INC. DBA RESTORATION 1 OF SOUTH BAY
|TORRANCE
|CALIFORNIA
|T&L ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. DBA ADVANTACLEAN OF COASTAL CAROLINA
|WILMINGTON
|NORTH CAROLINA
|THE CARPETSMITHS
|LITTLETON
|COLORADO
|REFORM RESTORATION
|RUSKIN
|FLORIDA
|MCKINLEY RESTORATION CO.
|CHICAGO
|ILLINOIS
|H2PRO RESTORATION SERVICES LLC DBA H2PRO
|RUSHVILLE
|OHIO
|LAZO RESTORATION, LLC SERVPRO FO KINGSTON / PITTSTON CITY & WYOMING COUNTY
|KINGSTON
|PENNSYLVANIA
|PRODRY RESTORATION INC.
|WHEATON
|ILLINOIS
|24/7 TOTAL RESTORE LLC DBA SERVPRO OF PEMBROKE PINES/ WEST MIRAMAR
|PEMBROKE PINES
|FLORIDA
|BEACON RESTORATION
|DETROIT LAKES
|MINNESOTA
|O & D SOLUTIONS GROUP LLC DBA PUROCLEAN OF SPRINGFIELD VIRGINIA
|SPRINGFIELD
|VIRGINIA
|MACKIE’S CARPET CLEANING
|BOARDMAN
|OHIO
|PROPERTY RESTORATION SERVICES DBA SERVPRO OF PLANTATION
|PLANTATION
|FLORIDA
|TRAUTMAN’S CLEANING SERVICES
|LOVELL
|WYOMING
|MISTER RESTORATION LLC DBA RAINBOW INTERNATIONAL OF BALTIMORE
|SYKESVILLE
|MARYLAND
|POSITIVE HOMES CORP DBA POSITIVE RESTORATION
|PLYMOUTH
|MINNESOTA
|PATRIOT RESTORATION INC.
|IRVINE
|CALIFORNIA
|ARK RESTORATION AND REMEDIATION SERVICES
|PORT ST LUCIE
|FLORIDA
|L&M ANDRIS LLC DBA SERVPRO OF NORTH EAST CHESTER COUNTY
|SPRING CITY
|PENNSYLVANIA
|J. PICCOLO CONTRACTORS, INC
|PETERSBURG
|VIRGINIA
|1ST CHOICE SOLAR CONSTRUCTION DBA 1ST CHOICE DEVELOPMENT
|ANAHEIM
|CALIFORNIA
|ADVANCED HOME SERVICE DBA ADVANCED BUILDING SERVICES
|SILVER SPRING
|MARYLAND
|SERVPRO OF CENTRAL TALLAHASSEE
|TALLAHASSEE
|FLORIDA
|MASSBUR, LLC DBA RESTORATION 1 OF AUSTIN
|AUSTIN
|TEXAS
|FERRANDINO ENTERPRISES
|RIDGEFIELD
|CONNECTICUT
|ATWOOD RESTORATION LLC. DBA RESTORATION 1 OF GULF COAST
|GULFPORT
|MISSISSIPPI
|ABC FIRE AND WATER HOME RESTORATION
|OSAGE BEACH
|MISSOURI
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