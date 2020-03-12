LAS VEGAS—March 11, 2020—The IICRC welcomed 103 new Certified Firms in February. Certified Firm status provides potential customers a third-party endorsement of a company and its level of professionalism and training.
Certified Firm status includes other benefits like access to the IICRC logo, education opportunities, and marketing materials. View the Certified Firm brochure, which explains deferent benefits depending on the firm type (single location, multi-location, or large franchise) in the “One Size Does Not Fit All” section—as well as other specifics of the program.
To become a Certified Firm, companies within the carpet cleaning, restoration, and inspection industries must have at least one IICRC Certified Technician on staff to begin the application process. IICRC introduced a one-step digital application for simplified Certified Firm application.
Below are the new Certified Firms for January, and all currently Certified Firms are listed in the IICRC Global Locator:
|
NEW IICRC FIRMS CERTIFIED IN FEBRUARY
|
State
|
Country
|0887397 BC LTD. FIRST GENERAL SERVICES OF VANCOUVER ISLAND
|Canada
|BURKES RESTORATION BRAMPTON
|Canada
|CELTIC MANAGEMENT SERVICES
|Canada
|COASTAL ISLAND RESTORATION
|Canada
|CROWN CARPET CARE
|Canada
|ECOTECH RESTORATION INC
|Canada
|MAX PROPERTY RESTORATION INC.
|Canada
|METROSPEC INC.
|Canada
|OMEGA SUPERIOR MAINTENANCE INC
|Canada
|SORESTO MONTREAL CENTRE INC.
|Canada
|SQM JANITORIAL SERVICES INC.
|Canada
|TOTAL REMEDIATION SERVICES
|Canada
|ALABAMA RESTORATION, LLC
|Alabama
|U.S.
|HENDON RESTORATION LLC DBA SERVPRO OF LIMESTONE AND LAWRENCE COUNTIES
|Alabama
|U.S.
|RELIABLE RESTORATION
|Alabama
|U.S.
|AFFINITY BIO SOLUTIONS AZ, LLC
|Arizona
|U.S.
|DAMAGE CONTROL BUILDERS DBA DC RESTORATION
|Arizona
|U.S.
|HRS ARIZONA, LLC.
|Arizona
|U.S.
|STRONGHOLD CONSTRUCTION
|Arizona
|U.S.
|BLUE STREAK RESTORATION INC
|California
|U.S.
|HIGH STANDARDS ABATEMENT DBA HIGH STANDARDS CONSTRUCTION
|California
|U.S.
|JD RESTORATION AND CONSTRUCTION INC.
|California
|U.S.
|RAINBOW INTERNATIONAL OF BURBANK DBA N & N RESTORATION
|California
|U.S.
|SERVICE SOLUTIONS CORPORATION
|California
|U.S.
|SERVPRO OF CAMARILLO DBA SERVPRO OF CAMARILLO / OXNARD
|California
|U.S.
|SERVPRO OF WALNUT/ HACIENDA HEIGHTS
|California
|U.S.
|SMART DRY RESTORATION
|California
|U.S.
|SOLUTIONS MC
|California
|U.S.
|STAIN MASTER STEAMERS
|California
|U.S.
|WRT & FIRE RESTORATION INC DBA SERVICEMASTER CLEANING AND RESTORATION BY LEVI
|California
|U.S.
|COMPLETE EXTRACTION & RESTORATION
|Colorado
|U.S.
|DYNAMIC RENOVATION CONCTRACTORS
|Colorado
|U.S.
|PHOENIX GROUP OF THE HIGH COUNTRY
|Colorado
|U.S.
|CENTO INVESTMENTS LLC. DBA 1-800 WATER DAMAGE OF NORTH ORLANDO
|Florida
|U.S.
|EPIC RESTORATION 24-7
|Florida
|U.S.
|EVANS EMERGENCY SERVICES, LLC DBA VETCOR OF THE FIRST COAST
|Florida
|U.S.
|FIRST RESPONSE FIRE & FLOOD, INC DBA SERVPRO OF WESTON / WEST DAVIE
|Florida
|U.S.
|GREEN CONSTRUCTION SERVICES. LLC
|Florida
|U.S.
|HIGH CALIBER RESTORATION
|Florida
|U.S.
|RAINBOW INTERNATIONAL OF ST. PETERSBURG
|Florida
|U.S.
|REDLINE RESTORATION, INC.
|Florida
|U.S.
|RESTORE NOW
|Florida
|U.S.
|VAN SCHAIK CONSTRUCTION INC
|Florida
|U.S.
|ZITO MARKETING & RESTORATION DBA SERVPRO OF NE HILLSBOROUGH COUNTY / PLANT CITY
|Florida
|U.S.
|COMMERCIAL DISASTER RECOVERY DBA CDR
|Georgia
|U.S.
|ONE STOP RESTORATION
|Georgia
|U.S.
|REBUILD MASTERS, INC DBA 1 800 WATER DAMAGES OF CENTRAL GA
|Georgia
|U.S.
|SOUTH PACIFIC CONTRACTING LLC
|Hawaii
|U.S.
|ZEROREZ BOISE, LLC
|Idaho
|U.S.
|AAA WATER & FIRE RESTORATION COMPANY INC DBA SERVPRO OF OAK LAWN
|Illinois
|U.S.
|AAA WATER & FIRE RESTORATION COMPANY INC DBA SERVPRO OF ORLANDO PARK
|Illinois
|U.S.
|POWER DRY OF CHICAGO DBA CHICAGO WATER & FIRE RESTORATION
|Illinois
|U.S.
|RAINBOW INTERNATIONAL RESTORATION OF ELMWOOD PARK
|Illinois
|U.S.
|COIT CLEANING & RESTORATION SERVICES
|Indiana
|U.S.
|ELITE STEAMER CARPET CLEANER
|Indiana
|U.S.
|G. INVESTMENTS INC DBA ALL-ROUND CLEANING COMPANY
|Indiana
|U.S.
|HSBM COMPANY, LLC DBA SERVPRO OF WARREN COUNTY
|Kentucky
|U.S.
|APEX DISASTER SPECIALISTS LLC DBA APEX DISASTER SPECIALISTS LOUISIANA
|Louisiana
|U.S.
|DOUCET SERVICES, LLC DBA RESTORATION PROS
|Louisiana
|U.S.
|HATCH & SON CONTRACTING LLC.
|Maryland
|U.S.
|HOMELAND CUSTODIAL SERVICES INC.
|Maryland
|U.S.
|RA HYMAN RESTORATION, INC
|Maryland
|U.S.
|RAINBOWHOCO LLC DBA RAINBOW INTL OF SILVER SPRING
|Maryland
|U.S.
|CUSTOM MICHIGAN BUILDERS INC
|Michigan
|U.S.
|MOLDPRO
|Michigan
|U.S.
|SERVPRO OF FRASER
|Michigan
|U.S.
|WASHOVIA SERVICES OF LENAWEE, LLC
|Michigan
|U.S.
|ANGEL CLEAN
|Missouri
|U.S.
|L&C CLEANING & RESTORATION DBA SERVPRO OF HANNIBAL
|Missouri
|U.S.
|US DISASTER RESTORATION
|Missouri
|U.S.
|ALLER NOTHING LLC DBA SERVPRO OF EDISON
|New Jersey
|U.S.
|LAGOON RESTORATION SERVICES, INC DBA SERVPRO OF MANAHAWKIN
|New Jersey
|U.S.
|QUALITY HOME REMEDIES LLC
|New Jersey
|U.S.
|SHAG INVESTMENT CORP DBA SERVPRO OF HOWELL/WALL
|New Jersey
|U.S.
|HD ADJUSTING & CONSTRUCTION INC
|New Mexico
|U.S.
|AW RESTORATION, INC DBA SERVPRO OF LONG BEACH / OCEANSIDE
|New York
|U.S.
|MICHAEL ANTHONY CONSTRUCTION LLC
|New York
|U.S.
|SERVPRO OF WHITE PLAINS / NEW ROCHELLE
|New York
|U.S.
|CONTENTS RESCUE & RESOURCE, LLC
|North Carolina
|U.S.
|ODYSSEY CONTRACTING, LLC
|North Carolina
|U.S.
|OPERATION RESTORATION, LLC DBA EIGHTY8, LLC
|Ohio
|U.S.
|PHOENIX RESTORATION DISASTER SERVICES
|Oklahoma
|U.S.
|BRANDKO UNLIMITED, LLC DBA SERVICE TEAM OF PROFESSIONALS
|Pennsylvania
|U.S.
|PULSE DAMAGE MITIGATION SERVICES DBA RYTECH OF NORTHEAST PHILADELPHIA
|Pennsylvania
|U.S.
|ALLBRITE RESTORATION
|Rhode Island
|U.S.
|ADVANTACLEAN OF CHATTANOOGA
|Tennessee
|U.S.
|HUSS LLC DBA RYTECH OF EAST TENNESSEE
|Tennessee
|U.S.
|PATRIOT RESTORATION
|Tennessee
|U.S.
|RKA CONSTRUCTION
|Tennessee
|U.S.
|ACCUCHEM CLEANING AND RESTORATION
|Texas
|U.S.
|HERNANDEZ L.G.M. CORPORATION DBA QUALITY SERVICE OF TEXAS, INC.
|Texas
|U.S.
|RENEW CLEANING & RESTORATION
|Texas
|U.S.
|SERVICEMASTER BY ATOWN HI-TECH
|Texas
|U.S.
|SERVICEMASTER RESTORATION BY FIVE STAR
|Texas
|U.S.
|SINGH RESTORATION LLC DBA 911 RESTORATION OF EAST DALLAS
|Texas
|U.S.
|TEXAS PRIDE RESTORATION
|Texas
|U.S.
|WASATCH DISASTER SOLUTIONS
|Utah
|U.S.
|HEROES RESTORATION INC.
|Virginia
|U.S.
|SOLID CONTRACTORS
|Virginia
|U.S.
|ULTIMATE WATER DAMAGE RESTORTION LLC
|Virginia
|U.S.
|UMP LLC DBA UMPIRE
|Virginia
|U.S.
|CUSTOM PRO RESTORATION, INC.
|Washington
|U.S.
|NELSON’S CARPET CARE
|Wisconsin
|U.S.
No Comment