LAS VEGAS—March 11, 2020—The IICRC welcomed 103 new Certified Firms in February. Certified Firm status provides potential customers a third-party endorsement of a company and its level of professionalism and training.

Certified Firm status includes other benefits like access to the IICRC logo, education opportunities, and marketing materials. View the Certified Firm brochure, which explains deferent benefits depending on the firm type (single location, multi-location, or large franchise) in the “One Size Does Not Fit All” section—as well as other specifics of the program.

To become a Certified Firm, companies within the carpet cleaning, restoration, and inspection industries must have at least one IICRC Certified Technician on staff to begin the application process. IICRC introduced a one-step digital application for simplified Certified Firm application.

Below are the new Certified Firms for January, and all currently Certified Firms are listed in the IICRC Global Locator:

NEW IICRC FIRMS CERTIFIED IN FEBRUARY

State

Country 
0887397 BC LTD. FIRST GENERAL SERVICES OF VANCOUVER ISLAND Canada
BURKES RESTORATION BRAMPTON Canada
CELTIC MANAGEMENT SERVICES Canada
COASTAL ISLAND RESTORATION Canada
CROWN CARPET CARE Canada
ECOTECH RESTORATION INC Canada
MAX PROPERTY RESTORATION INC. Canada
METROSPEC INC. Canada
OMEGA SUPERIOR MAINTENANCE INC Canada
SORESTO MONTREAL CENTRE INC. Canada
SQM JANITORIAL SERVICES INC. Canada
TOTAL REMEDIATION SERVICES Canada
ALABAMA RESTORATION, LLC Alabama U.S.
HENDON RESTORATION LLC DBA SERVPRO OF LIMESTONE AND LAWRENCE COUNTIES Alabama U.S.
RELIABLE RESTORATION Alabama U.S.
AFFINITY BIO SOLUTIONS AZ, LLC Arizona U.S.
DAMAGE CONTROL BUILDERS DBA DC RESTORATION Arizona U.S.
HRS ARIZONA, LLC. Arizona U.S.
STRONGHOLD CONSTRUCTION Arizona U.S.
BLUE STREAK RESTORATION INC California U.S.
HIGH STANDARDS ABATEMENT DBA HIGH STANDARDS CONSTRUCTION California U.S.
JD RESTORATION AND CONSTRUCTION INC. California U.S.
RAINBOW INTERNATIONAL OF BURBANK DBA N & N RESTORATION California U.S.
SERVICE SOLUTIONS CORPORATION California U.S.
SERVPRO OF CAMARILLO DBA SERVPRO OF CAMARILLO / OXNARD California U.S.
SERVPRO OF WALNUT/ HACIENDA HEIGHTS California U.S.
SMART DRY RESTORATION California U.S.
SOLUTIONS MC California U.S.
STAIN MASTER STEAMERS California U.S.
WRT & FIRE RESTORATION INC DBA SERVICEMASTER CLEANING AND RESTORATION BY LEVI California U.S.
COMPLETE EXTRACTION & RESTORATION Colorado U.S.
DYNAMIC RENOVATION CONCTRACTORS Colorado U.S.
PHOENIX GROUP OF THE HIGH COUNTRY Colorado U.S.
CENTO INVESTMENTS LLC. DBA 1-800 WATER DAMAGE OF NORTH ORLANDO Florida U.S.
EPIC RESTORATION 24-7 Florida U.S.
EVANS EMERGENCY SERVICES, LLC DBA VETCOR OF THE FIRST COAST Florida U.S.
FIRST RESPONSE FIRE & FLOOD, INC DBA SERVPRO OF WESTON / WEST DAVIE Florida U.S.
GREEN CONSTRUCTION SERVICES. LLC Florida U.S.
HIGH CALIBER RESTORATION Florida U.S.
RAINBOW INTERNATIONAL OF ST. PETERSBURG Florida U.S.
REDLINE RESTORATION, INC. Florida U.S.
RESTORE NOW Florida U.S.
VAN SCHAIK CONSTRUCTION INC Florida U.S.
ZITO MARKETING & RESTORATION DBA SERVPRO OF NE HILLSBOROUGH COUNTY / PLANT CITY Florida U.S.
COMMERCIAL DISASTER RECOVERY DBA CDR Georgia U.S.
ONE STOP RESTORATION Georgia U.S.
REBUILD MASTERS, INC DBA 1 800 WATER DAMAGES OF CENTRAL GA Georgia U.S.
SOUTH PACIFIC CONTRACTING LLC Hawaii U.S.
ZEROREZ BOISE, LLC Idaho U.S.
AAA WATER & FIRE RESTORATION COMPANY INC DBA SERVPRO OF OAK LAWN Illinois U.S.
AAA WATER & FIRE RESTORATION COMPANY INC DBA SERVPRO OF ORLANDO PARK Illinois U.S.
POWER DRY OF CHICAGO DBA CHICAGO WATER & FIRE RESTORATION Illinois U.S.
RAINBOW INTERNATIONAL RESTORATION OF ELMWOOD PARK Illinois U.S.
COIT CLEANING & RESTORATION SERVICES Indiana U.S.
ELITE STEAMER CARPET CLEANER Indiana U.S.
G. INVESTMENTS INC DBA ALL-ROUND CLEANING COMPANY Indiana U.S.
HSBM COMPANY, LLC DBA SERVPRO OF WARREN COUNTY Kentucky U.S.
APEX DISASTER SPECIALISTS LLC DBA APEX DISASTER SPECIALISTS LOUISIANA Louisiana U.S.
DOUCET SERVICES, LLC DBA RESTORATION PROS Louisiana U.S.
HATCH & SON CONTRACTING LLC. Maryland U.S.
HOMELAND CUSTODIAL SERVICES INC. Maryland U.S.
RA HYMAN RESTORATION, INC Maryland U.S.
RAINBOWHOCO LLC DBA RAINBOW INTL OF SILVER SPRING Maryland U.S.
CUSTOM MICHIGAN BUILDERS INC Michigan U.S.
MOLDPRO Michigan U.S.
SERVPRO OF FRASER Michigan U.S.
WASHOVIA SERVICES OF LENAWEE, LLC Michigan U.S.
ANGEL CLEAN Missouri U.S.
L&C CLEANING & RESTORATION DBA SERVPRO OF HANNIBAL Missouri U.S.
US DISASTER RESTORATION Missouri U.S.
ALLER NOTHING LLC DBA SERVPRO OF EDISON New Jersey U.S.
LAGOON RESTORATION SERVICES, INC DBA SERVPRO OF MANAHAWKIN New Jersey U.S.
QUALITY HOME REMEDIES LLC New Jersey U.S.
SHAG INVESTMENT CORP DBA SERVPRO OF HOWELL/WALL New Jersey U.S.
HD ADJUSTING & CONSTRUCTION INC New Mexico U.S.
AW RESTORATION, INC DBA SERVPRO OF LONG BEACH / OCEANSIDE New York U.S.
MICHAEL ANTHONY CONSTRUCTION LLC New York U.S.
SERVPRO OF WHITE PLAINS / NEW ROCHELLE New York U.S.
CONTENTS RESCUE & RESOURCE, LLC North Carolina U.S.
ODYSSEY CONTRACTING, LLC North Carolina U.S.
OPERATION RESTORATION, LLC DBA EIGHTY8, LLC Ohio U.S.
PHOENIX RESTORATION DISASTER SERVICES Oklahoma U.S.
BRANDKO UNLIMITED, LLC DBA SERVICE TEAM OF PROFESSIONALS Pennsylvania U.S.
PULSE DAMAGE MITIGATION SERVICES DBA RYTECH OF NORTHEAST PHILADELPHIA Pennsylvania U.S.
ALLBRITE RESTORATION Rhode Island U.S.
ADVANTACLEAN OF CHATTANOOGA Tennessee U.S.
HUSS LLC DBA RYTECH OF EAST TENNESSEE Tennessee U.S.
PATRIOT RESTORATION Tennessee U.S.
RKA CONSTRUCTION Tennessee U.S.
ACCUCHEM CLEANING AND RESTORATION Texas U.S.
HERNANDEZ L.G.M. CORPORATION DBA QUALITY SERVICE OF TEXAS, INC. Texas U.S.
RENEW CLEANING & RESTORATION Texas U.S.
SERVICEMASTER BY ATOWN HI-TECH Texas U.S.
SERVICEMASTER RESTORATION BY FIVE STAR Texas U.S.
SINGH RESTORATION LLC DBA 911 RESTORATION OF EAST DALLAS Texas U.S.
TEXAS PRIDE RESTORATION Texas U.S.
WASATCH DISASTER SOLUTIONS Utah U.S.
HEROES RESTORATION INC. Virginia U.S.
SOLID CONTRACTORS Virginia U.S.
ULTIMATE WATER DAMAGE RESTORTION LLC Virginia U.S.
UMP LLC DBA UMPIRE Virginia U.S.
CUSTOM PRO RESTORATION, INC. Washington U.S.
NELSON’S CARPET CARE Wisconsin U.S.